Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Aktuelle Analyse im Blick 10.09.2026 11:19:47

Rheinmetall-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

Rheinmetall-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein

JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry hat eine umfassende Analyse des Rheinmetall-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

JPMorgan hat Rheinmetall den Stempel "Negative Catalyst Watch" aufgedrückt. Die fundamentale Einstufung bleibt "Neutral", wie aus einem umfangreichen Ausblick der US-Bank auf die kommende Berichtssaison sowie Kapitalmarktveranstaltungen der europäischen Unternehmen vom Mittwoch hervorgeht. Beim Rüstungskonzern und Autozulieferer erwartet David Perry, dass sich der Umsatzausblick in Richtung eines höheren Anteils "neuer" Produkte wie Raketen, digitaler Systeme und Drohnen zulasten "alter" Produkte wie Munition und bemannter Landfahrzeuge verschieben wird. Dies könnte wegen der sehr hohen Margen einiger der traditionellen Produkte und vornehmlich Gemeinschaftsunternehmen bei den neuen unter dem Strich zu niedrigeren Konzernergebnissen führen.

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Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:03 Uhr um 0,2 Prozent auf 1 010,20 EUR nach. Bisher wurden via XETRA 70 090 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 34,6 Prozent abwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 21:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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