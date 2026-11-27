Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rating im Fokus
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27.11.2026 11:52:47
Rheinmetall-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der korrigierten Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 1150 Euro auf "Neutral" belassen. Die reduzierten Geschäftsziele für das Jahr 2030 lägen unter den mittleren Schätzwerten auf Bloomberg, schrieb David Perry am Freitag. Das neue Umsatzziel sei wesentlich glaubwürdiger, der aktualisierte Ausblick für die Ebita-Marge erscheine jedoch nach wie vor sehr ehrgeizig.
Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung
Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 790,90 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 45,40 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 182 717 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 48,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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