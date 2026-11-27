Hier sind die Erkenntnisse von JP Morgan Chase & Co.-Analyst David H Perry, der das Rheinmetall-Papier näher betrachtet hat.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich der korrigierten Mittelfristziele vom Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 1150 Euro auf "Neutral" belassen. Die reduzierten Geschäftsziele für das Jahr 2030 lägen unter den mittleren Schätzwerten auf Bloomberg, schrieb David Perry am Freitag. Das neue Umsatzziel sei wesentlich glaubwürdiger, der aktualisierte Ausblick für die Ebita-Marge erscheine jedoch nach wie vor sehr ehrgeizig.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 11:36 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 790,90 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 45,40 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 182 717 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier sank seit Anfang des Jahres 2026 um 48,8 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 09:49 / GMT



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