Rheinmetall-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Ein möglicher Angriff der USA auf den Iran würde für Rüstungsaktien kurzfristig Potenzial bedeuten, schrieb Douglas Harned am Freitag. Allerdings hätten solche Aktien nach den Drohungen von US-Präsident Donald Trump schon ein Stück weit reagiert. Daher sollte das Augenmerk eher auf die US-Verteidigungshaushalt 2027 gerichtet werden. Dabei gehe es um sehr viel Geld. Die Fragen seien nur, wie viel genau und wie es eingesetzt werde.

Aktieninformation im Fokus: Die Rheinmetall-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 14:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 1 671,00 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 22,68 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 48 665 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 7,0 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

