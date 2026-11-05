Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Papier unter der Lupe
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05.11.2026 14:37:47
Rheinmetall-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für das dritte Quartal und einer Senkung der Unternehmensziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von zunächst 1200 Euro belassen. Der Albtraum für den Rüstungskonzern gehe weiter, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar überrasche die Verzögerung des Projekts Arminius, mit dem die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr modernisiert werden soll, nur bedingt, doch untergrabe dies die Glaubwürdigkeit der Unternehmensziele und des Managements wieder einmal. Er glaubt nicht, dass die erneute Ausblickssenkung reinen Tisch macht. Die Aktien von Rheinmetall seien eigentlich zu niedrig bewertet. Um das zu ändern, müsse aber erst einmal der Zyklus sinkender Geschäftsziele durchbrochen werden.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:21 Uhr mit Abschlägen von 15,7 Prozent bei 845,90 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 41,86 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 643 218 Rheinmetall-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 45,3 Prozent abwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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