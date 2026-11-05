Rheinmetall Aktie

Rheinmetall ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Papier unter der Lupe 05.11.2026 14:37:47

Rheinmetall-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Rheinmetall-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Rheinmetall-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für das dritte Quartal und einer Senkung der Unternehmensziele auf "Outperform" mit einem Kursziel von zunächst 1200 Euro belassen. Der Albtraum für den Rüstungskonzern gehe weiter, schrieb Adrien Rabier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar überrasche die Verzögerung des Projekts Arminius, mit dem die Boxer-Panzerflotte der Bundeswehr modernisiert werden soll, nur bedingt, doch untergrabe dies die Glaubwürdigkeit der Unternehmensziele und des Managements wieder einmal. Er glaubt nicht, dass die erneute Ausblickssenkung reinen Tisch macht. Die Aktien von Rheinmetall seien eigentlich zu niedrig bewertet. Um das zu ändern, müsse aber erst einmal der Zyklus sinkender Geschäftsziele durchbrochen werden.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Rheinmetall-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:21 Uhr mit Abschlägen von 15,7 Prozent bei 845,90 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 41,86 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 643 218 Rheinmetall-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 45,3 Prozent abwärts. Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 815,60 -1,68% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:51 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09:03 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen