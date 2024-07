Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 651 Euro auf "Buy" belassen. Umsätze und Margen seien höher als erwartet, schrieb Analyst Victor Allard am Mittwochmorgen nach Eckdaten zum zweiten Quartal. Die bestätigten Jahresziele seien im zweiten Halbjahr nun leichter erreichbar.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:21 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 504,60 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 29,01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131 243 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2024 um 77,8 Prozent zu. Am 08.08.2024 werden die Kennzahlen für Q2 2024 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 08:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.