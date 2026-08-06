Rheinmetall-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein

UBS AG hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen Ziele für den Auftragsaufgang seien auf den ersten Blick möglicherweise enttäuschend, schrieb Sven Weier am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Sie seien aber wohl bloß Ausdruck einer konservativeren Planung des Managements. Wenn er die entscheidenden Faktoren aufaddiere, komme er auf ein vergleichbares Umsatzpotenzial wie bisher.

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Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:29 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1 194,80 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 33,91 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103 883 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2026 22,7 Prozent ein. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 06.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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