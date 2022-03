Rheinmetall auf Xetra mit neuem Rekordhoch - und nun?

In Friedenszeiten waren Unternehmen, die in der Waffen-Branche tätig sind, bei vielen Anlegern eher verpönt. Doch seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor drei Wochen sind Rüstungsaktien plötzlich en vogue. Im MDAX profitiert vor allem Rheinmetall . Nach den jüngsten Rekordzahlen für das Jahr 2021 erklimmt die Aktie am Freitag neue Rekordhöhen.