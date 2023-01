Rheinmetall beteiligt sich an niederländischem Serverhersteller

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall stärkt die Division Sensors and Actuators mit einer Kooperation im Bereich innovativer Serversysteme. Der Düsseldorfer Autozulieferer hat laut Mitteilung eine strategische Partnerschaft mit Incooling vereinbart, im Zuge dessen auch eine Beteiligung an dem niederländischen Unternehmen erworben wurde. Die Incooling BV hat sich auf die Entwicklung sogenannter Zwei-Phasen-gekühlter Server spezialisiert, die unter anderem den Energieverbrauch senken.

"Der Einstieg bei der in Eindhoven ansässigen Incooling BV zielt auch darauf ab, sie bei der Vermarktung ihrer Next Generation-Serverlösungen zu unterstützen", so Rheinmetall. Darüber hinaus stärke die Investition die Kompetenzen von Rheinmetall - neben Digitalisierung - in den vier weiteren strategischen Technologie-Clustern Automatisierung, Sensorik, alternative Mobilität und künstliche Intelligenz.

Angaben zur Beteiligungshöhe und finanziellem Volumen machte der MDAX-Konzern nicht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2023 03:36 ET (08:36 GMT)