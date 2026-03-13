|
13.03.2026 06:31:28
Rheinmetall: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rheinmetall hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 3,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Rheinmetall 2,32 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,13 USD. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 3,57 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite standen 11,21 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 10,55 Milliarden USD umgesetzt.
