Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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29.03.2026 21:45:00

Rheinmetall-Chef Armin Papperger ezeichnet ukrainische Drohnenhersteller als »Hausfrauen«

Der Chef des Rüstungsunternehmens hat sich in einem Interview über die ukrainische Drohnenproduktion lustig gemacht. Die Empörung im Kriegsland ist groß. Nun versucht Rheinmetall, zurückzurudern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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