Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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29.03.2026 21:45:00
Rheinmetall-Chef Armin Papperger ezeichnet ukrainische Drohnenhersteller als »Hausfrauen«
Der Chef des Rüstungsunternehmens hat sich in einem Interview über die ukrainische Drohnenproduktion lustig gemacht. Die Empörung im Kriegsland ist groß. Nun versucht Rheinmetall, zurückzurudern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu Rheinmetall AG
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21:45
|Rheinmetall-Chef Armin Papperger ezeichnet ukrainische Drohnenhersteller als »Hausfrauen« (Spiegel Online)
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|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Rheinmetall Buy
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