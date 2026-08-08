Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Wehrdienst im Blick
|
08.08.2026 16:26:00
Rheinmetall-Chef Papperger hält Diskussion über neuen Wehrdienst in Deutschland für richtig
Die aktuelle Diskussion über den Wehrdienst hält der 63-jährige Papperger für richtig. "Aber ich glaube, dass das im Bereich der Freiwilligkeit schwierig sein wird". Dass man auf diesem Weg vermutlich nicht genügend Menschen bekommen werde, sei bereits an den Zulaufzahlen der Bundeswehr abzulesen. Diese seien zwar positiv, aber nicht genug.
Wehrdienst soll Freiwillige für die Bundeswehr gewinnen
Zum 1. Januar trat das Gesetz über den neuen Wehrdienst in Kraft. Kern ist die verpflichtende Musterung für junge Männer ab dem Jahrgang 2008. So sollen Freiwillige für einen Ausbau der Truppe rekrutiert werden. Werden die Zielkorridore verfehlt, kann der Bundestag über eine sogenannte Bedarfswehrpflicht entscheiden.
Die Zahl der Bewerbungen bei der Bundeswehr ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums mit dem neuen Wehrdienst-Gesetz seit Januar um 24 Prozent auf rund 38.500 gestiegen.
Wehrpflicht und Zivildienst könnten zurückkehren
Die Bundesregierung trifft bereits Vorkehrungen, im Fall einer Rückkehr zur Wehrpflicht auch den Zivildienst wieder zu aktivieren. Das findet auch Rüstungschef Papperger gut. "Dienst an der Gesellschaft ist sicherlich etwas, was nicht schadet."
Die Wehrpflicht in Deutschland war 2011 ausgesetzt worden - damit endete auch der zivile Ersatzdienst für junge Männer, die aus Gewissensgründen den Dienst bei der Bundeswehr verweigerten.
Großer Bewerberandrang in Rüstungsindustrie
Das Interesse an Jobs in der Rüstungsindustrie ist weit größer als der Zulauf zur Bundeswehr. Die Waffenschmiede Rheinmetall kann sich vor Bewerbungen kaum retten. Allein in Deutschland bekommt der Konzern nach Unternehmensangaben pro Monat aktuell im Schnitt fast 23.000 Bewerbungen. Vergangenes Jahr gingen in Deutschland insgesamt 232.000 Bewerbungen ein, weltweit waren es 360.000. Aktuell hat die Firma etwa 34.000 Beschäftigte.
Allein in der Düsseldorfer Rheinmetall-Zentrale arbeiteten fast 1.000 Menschen, von denen die Hälfte um die 30 Jahre oder jünger seien, sagte Papperger. "Und das sind alles Menschen, die hoch motiviert sind und sich einsetzen." Die Verwaltungszentrale von Rheinmetall ist in Düsseldorf, das größte Werk steht im niedersächsischen Unterlüß.
DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
08.08.26
|Rheinmetall-Chef Papperger hält Diskussion über neuen Wehrdienst in Deutschland für richtig (dpa-AFX)
|
07.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 145,00
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.