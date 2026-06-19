Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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19.06.2026 07:03:00
Rheinmetall-Chef plädiert für Regulierung von KI-Waffeneinsatz
Rheinmetall-Chef Armin Pappberger sieht die Notwendigkeit, dass keine KI final über einen Waffeneinsatz entscheiden darf. Regeln müssen global getroffen werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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