Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Strategische Partnerschaft 10.06.2026 13:03:40

Rheinmetall: Drohnenpläne in NRW sorgen für Aufmerksamkeit - Aktie wenig bewegt

Rheinmetall: Drohnenpläne in NRW sorgen für Aufmerksamkeit - Aktie wenig bewegt

Rheinmetall lotet die Produktion von Schwerlastdrohnen in Nordrhein-Westfalen (NRW) aus.

Der Rüstungskonzern hat eine strategische Partnerschaft mit dem Technologieunternehmen ERC System und dem Land Nordrhein-Westfalen geschlossen, um die Grundlagen für die Produktion der Schwerlastdrohne Victor U250 vor Ort zu schaffen. Die Partner wollen gemeinsam den Aufbau lokaler Produktions- und Lieferketten vorantreiben. Bis 2029 sollen Arbeitsplätze in zunächst dreistelliger Höhe geschaffen werden. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde im Rahmen der Luft- und Raumfahrtmesse ILA Berlin 2026 unterzeichnet.

Die unbemannte, hybrid-elektrische Schwerlast-Frachtdrohne Victor U250 kann eine Nutzlast von bis zu 250 Kilogramm über 300 Kilometer transportierten, wie Rheinmetall mitteilte. Sie kann unabhängig von Infrastruktur senkrecht starten und eine dabei hohe Fluggeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern erreichen.

Rheinmetall ist in Deutschland als Luftfahrtorganisation zugelassen und bringt seine Kompetenzen als Anbieter von Lösungen für unbemannte Flugsysteme ein. ERC entwickelt in Deutschland sogenannte Senkrechtstarter (eVTOL-Fluggeräte), die unter anderem in der militärischen Logistik, beim Katastrophenschutz und dem medizinischen Personentransport zum Einsatz kommen.

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Partner bei der Prüfung geeigneter Fördermöglichkeiten und Standortoptionen. Zudem ist vorgesehen, dass das Land relevante Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren koordinierend begleitet.

Am Mittwoch notiert die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent tiefer bei 1.206,40 Euro.

Dow Jones Newswires

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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