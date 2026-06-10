Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Strategische Partnerschaft
|
10.06.2026 13:03:40
Rheinmetall: Drohnenpläne in NRW sorgen für Aufmerksamkeit - Aktie wenig bewegt
Die unbemannte, hybrid-elektrische Schwerlast-Frachtdrohne Victor U250 kann eine Nutzlast von bis zu 250 Kilogramm über 300 Kilometer transportierten, wie Rheinmetall mitteilte. Sie kann unabhängig von Infrastruktur senkrecht starten und eine dabei hohe Fluggeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern erreichen.
Rheinmetall ist in Deutschland als Luftfahrtorganisation zugelassen und bringt seine Kompetenzen als Anbieter von Lösungen für unbemannte Flugsysteme ein. ERC entwickelt in Deutschland sogenannte Senkrechtstarter (eVTOL-Fluggeräte), die unter anderem in der militärischen Logistik, beim Katastrophenschutz und dem medizinischen Personentransport zum Einsatz kommen.
Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt die Partner bei der Prüfung geeigneter Fördermöglichkeiten und Standortoptionen. Zudem ist vorgesehen, dass das Land relevante Genehmigungs- und Abstimmungsverfahren koordinierend begleitet.
Am Mittwoch notiert die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,07 Prozent tiefer bei 1.206,40 Euro.
Dow Jones Newswires
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
14:25
|ROUNDUP 2: Luftfahrt-Start-Up zieht Serienstart mit Drohne auf 2028 vor (dpa-AFX)
|
10:04
|DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.06.26
|STOXX 50-Handel aktuell: mittags Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
|
09.06.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.06.26