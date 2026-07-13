Rheinmetall erhält britischen Auftrag: Aktie fällt auf rotes Terrain

Rheinmetall hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten.

Wie der Rüstungskonzern mitteilte, ist er Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Der Rheinmetall -Anteil an dem Auftrag hat ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Das Konsortium wird im Sommer 2026 mit der operativen Umsetzung beginnen. Der Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.

Nachdem die Rheinmetall-Aktie am Montag zunächst Gewinne verbuchen konnte, rutschte sie bis zum Handelsende auf rotes Terrain und gab letztlich 1,29 Prozent auf 979,20 Euro nach.

DJG/mgo/ros

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