Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Großauftrag
|
13.07.2026 11:44:00
Rheinmetall erhält britischen Auftrag: Aktie verbucht Gewinne
Wie der Rüstungskonzern mitteilte, ist er Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Der Rheinmetall-Anteil an dem Auftrag hat ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Das Konsortium wird im Sommer 2026 mit der operativen Umsetzung beginnen. Der Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.
Die Rheinmetall-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,59 Prozent höher bei 1.007,80 Euro.
DJG/mgo/ros
Dow Jones Newswires
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.07.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse Frankfurt: DAX beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.07.26
|Favoritenwechsel belastet deutsche Werte: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK rutschen geschlossen ab (finanzen.at)
|
10.07.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)