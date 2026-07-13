Rheinmetall erhält britischen Auftrag: Aktie verbucht Gewinne

Wie der Rüstungskonzern mitteilte, ist er Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Der Rheinmetall-Anteil an dem Auftrag hat ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Das Konsortium wird im Sommer 2026 mit der operativen Umsetzung beginnen. Der Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,59 Prozent höher bei 1.007,80 Euro.

DJG/mgo/ros

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