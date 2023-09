Rheinmetall erhält von Neukunden Aufträge für Ventile bei Brennstoffzellen-Lkw

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat von einem internationalen Nutzfahrzeughersteller zwei Erstaufträge über Kühlmittelregelventile für den Einsatz in Brennstoffzellen betriebenen Lkw erhalten. Der Gesamtauftragswert liegt nach Angaben des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die erste Auslieferung soll im kommenden Jahr in einer ersten dreistelligen Anzahl von Fahrzeugen zum Einsatz kommen, die Produktion in größeren Stückzahlen ist laut Rheinmetall für 2028 geplant.

September 21, 2023 03:40 ET (07:40 GMT)