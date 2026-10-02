Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Rüstungskonzern
|
02.10.2026 16:40:00
Rheinmetall erweitert Rüstungsgeschäft ins All - Aktie im Plus
Der Satellit soll die militärische Luftverteidigungsüberwachung verstärken. Anders als herkömmliche Aufklärungssatelliten konzentriert sich das System nicht auf die reine Kartierung des Bodens, sondern nutzt Sensoren zur Erkennung bodengestützter Indikatoren für Bedrohungen aus der Luft. Die erfassten Daten werden mittels Künstlicher Intelligenz (KI) verarbeitet und direkt in nationale Luftverteidigungssysteme eingespeist.
Nach Aussage beider Unternehmen bildet der Start die Grundlage für eine modular aufgebaute, umfassendere Satellitenkonstellation. Ein weiterer Satellitenstart ist laut Rheinmetall für das Jahr 2028 eingeplant. Finanzielle Details der Transaktion oder der Entwicklungsvereinbarung wurden nicht genannt.
Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,08 Prozent auf 956,00 Euro.
DOW JONES-
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