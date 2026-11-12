Rheinmetall, HENSOLDT, RENK - diese Rüstungsaktie bietet das größte Potential für kurzfristige Spekulation

Rheinmetall senkt die Umsatzprognose für 2026 auf rund 13,2 Milliarden Euro

HENSOLDT hebt den Ausblick an und peilt für 2035 zehn Milliarden Euro Umsatz an

RENK meldet einen Rekordauftragsbestand von 7,6 Milliarden Euro

Rheinmetall kappt die Jahresziele, während HENSOLDT und RENK am selben Tag Rekordwerte in ihren Auftragsbüchern melden. Seit der Vorlage der Neunmonatszahlen in der vergangenen Woche entwickeln sich die drei Rüstungswerte damit zunehmend unterschiedlich. Während Rheinmetall seine Prognose innerhalb von drei Monaten bereits zum zweiten Mal nach unten korrigieren musste, hob HENSOLDT den Ausblick an und legte auf dem Kapitalmarkttag mit ambitionierten Langfristzielen nach. RENK wiederum bestätigte seine Jahresziele. Für Anleger, die mit Hebelprodukten auf steigende Kurse setzen, kommt es deshalb weniger auf den allgemeinen Rückenwind für die Rüstungsbranche an als auf die Nachrichtenlage und die operative Entwicklung des jeweiligen Unternehmens.

Rheinmetall-Aktie: Rekordzahlen, aber der Ausblick wackelt

Operativ läuft das Geschäft bei Rheinmetall auf Hochtouren. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Umsatz um 38 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro, das operative Ergebnis kletterte um 69 Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge von 13,1 auf 16,0 Prozent. Auch der Auftragsbestand entwickelte sich positiv: Der Backlog, der neben festen Aufträgen auch erwartete Abrufe aus Rahmenverträgen enthält, wuchs zum 30. September auf 78,0 Milliarden Euro, nach 56,7 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.

Die starken Geschäftszahlen können allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass Rheinmetall seine Jahresprognose bereits am Vorabend der Zahlen erneut gesenkt hatte. Statt der bislang erwarteten 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro Umsatz rechnet der Konzern für 2026 nun nur noch mit rund 13,2 Milliarden Euro. Auch bei der operativen Marge fällt die Erwartung mit rund 18,5 Prozent niedriger aus als zuvor prognostiziert (rund 19 Prozent). Hauptgrund ist das Bundeswehrprojekt Arminius zur Modernisierung der Radpanzerflotte Boxer. Es befindet sich noch in der finalen Verhandlungsphase und kann daher erst 2027 beauftragt werden. Hinzu kommen spätere Abnahmen von Artilleriemunition.

Die Rheinmetall-Aktie schloss am Mittwoch bei 794,10 Euro und verzeichnete damit einen kräftigen Abschlag von rund sieben Prozent. Für eine kurzfristige Long-Spekulation kommt es nun vor allem darauf an, ob sich der Kurs nach der Prognosesenkung stabilisieren kann. Einen möglichen positiven Impuls könnte die Vergabe des Arminius-Auftrags liefern. Das größte Risiko bleibt dagegen, dass sich weitere Aufträge oder Abnahmen verzögern. Genau solche Verschiebungen haben die Jahresplanung bereits zweimal ins Wanken gebracht.

HENSOLDT-Aktie: Radargeschäft und ambitionierte Langfristziele treiben die Erwartungen

Deutlich besser ist die Nachrichtenlage bei HENSOLDT. Der Spezialist für Radar, Optronik und Sensorik steigerte seinen Auftragseingang in den ersten neun Monaten um fast 77 Prozent auf rund 3,56 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 10,37 Milliarden Euro einen neuen Rekordwert, nachdem er ein Jahr zuvor noch bei 7,1 Milliarden Euro gelegen hatte. Zu den wesentlichen Treibern des Neugeschäfts zählten unter anderem das Eurofighter-Radar Mk1, weitere TRML-4D-Radare sowie Visiere und Selbstschutzsysteme für den Schützenpanzer Puma und den Radpanzer Schakal.

Auch bei Umsatz und Ergebnis legte HENSOLDT deutlich zu. Die Erlöse stiegen um gut 21 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 33 Prozent auf 281 Millionen Euro. Entsprechend erhöhte sich die Marge von 13,7 auf 15,1 Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von rund 2,8 Milliarden Euro statt der bislang erwarteten 2,75 Milliarden Euro. Bei der bereinigten EBITDA-Marge peilt das Management rund 19,0 Prozent an. Zuvor hatte die Prognosespanne bei 18,5 bis 19,0 Prozent gelegen.

Auf dem Kapitalmarkttag in London legte HENSOLDT am Dienstag mit seinen langfristigen Ambitionen nach. Das Umsatzziel von sechs Milliarden Euro für 2030 bestätigte der Konzern und formulierte erstmals eine Umsatzambition von zehn Milliarden Euro für 2035. Bereits für 2027 und 2028 erwartet das Management ein jährliches Umsatzwachstum von 15 bis 20 Prozent. Bis 2030 soll die bereinigte EBITDA-Marge zudem auf rund 21 Prozent steigen. Die ungewichtete Pipeline für die Jahre 2027 bis 2032 beziffert HENSOLDT auf rund 110 Milliarden Euro.

Die HENSOLDT-Aktie schloss zuletzt auf XETRA bei 82,58 Euro und damit rund 1,5 Prozent tiefer. Im Vergleich zu den beiden anderen Rüstungswerten liefert der Konzern derzeit den freundlichsten Nachrichtenfluss. Allerdings sind die Erwartungen inzwischen hoch. Entscheidend wird sein, ob HENSOLDT den Rekordauftragsbestand tatsächlich zügig in Umsatz umwandeln kann. Dafür muss auch die Produktionskapazität weiter ausgebaut werden. Eine zusätzliche Fläche, darunter ein neuer Standort für Luftverteidigungsradare, steht allerdings erst ab 2027 zur Verfügung.

RENK-Aktie: Volle Auftragsbücher, aber der Umsatz wächst langsamer

RENK profitiert ebenfalls von der steigenden Nachfrage nach Rüstungsgütern. Das Unternehmen liefert Getriebe und Antriebssysteme für Militärfahrzeuge und Schiffe. In den ersten neun Monaten stieg der Auftragseingang um knapp 34 Prozent auf rund 1,66 Milliarden Euro. Das Book-to-Bill-Verhältnis, das den Auftragseingang ins Verhältnis zum Umsatz setzt, verbesserte sich von 1,3 im Vorjahreszeitraum auf 1,7. Zum 30. September erreichte der Auftragsbestand mit 7,6 Milliarden Euro ein Allzeithoch. Ende 2025 hatte er noch bei 6,7 Milliarden Euro gelegen. Ein wesentlicher Treiber im dritten Quartal war unter anderem ein Folgeauftrag von KNDS Deutschland über Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 im Wert von rund 130 Millionen Euro.

Beim Umsatz fiel das Wachstum mit 5,8 Prozent auf 982 Millionen Euro dagegen deutlich moderater aus. Nach Unternehmensangaben verlief die Entwicklung planmäßig entlang der vertraglich vereinbarten Liefertermine. Das bereinigte EBIT legte mit einem Plus von 12,7 Prozent auf 158,8 Millionen Euro stärker zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 15,2 auf 16,2 Prozent. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche, also ohne das zum Verkauf stehende Gleitlagergeschäft, erwartet RENK 2026 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT zwischen 240 und 255 Millionen Euro.

Weitere Impulse verspricht sich das Unternehmen vom Kapazitätsausbau in Augsburg und Rheine sowie von der Integration des britischen Getriebespezialisten David Brown Defence. Dessen Übernahme hat RENK am 2. November abgeschlossen. An der Börse kam das Zahlenwerk dennoch nicht gut an: Die RENK-Aktie verlor am Mittwoch 5,6 Prozent auf 34,08 Euro. Das zentrale Risiko liegt im Tempo der Umsetzung. Solange die Erlöse deutlich langsamer wachsen als die Bestellungen, müssen Anleger darauf warten, dass sich der hohe Auftragsbestand auch in steigenden Umsätzen und Ergebnissen niederschlägt.

Was die unterschiedliche Entwicklung für Hebelprodukte bedeutet

Die drei Rüstungswerte bieten damit unterschiedliche Ansatzpunkte für Long-Positionen über Knock-out-Zertifikate, Call-Optionsscheine oder Faktorzertifikate. Bei Rheinmetall steht zunächst eine Stabilisierung nach der erneuten Prognosesenkung im Mittelpunkt. Bei HENSOLDT kommt es darauf an, ob das Unternehmen seine ambitionierten Wachstumsziele erreichen kann. Bei RENK wiederum müssen der Produktionshochlauf und die Umwandlung des hohen Auftragsbestands in Umsatz gelingen.

Gerade nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen und Änderungen der Prognosen können Rüstungsaktien stark schwanken. Bei Knock-out-Zertifikaten besteht insbesondere dann ein hohes Risiko, wenn die Knock-out-Schwelle nahe am aktuellen Kurs liegt: Bereits ein vergleichsweise kleiner Rücksetzer kann zum Totalverlust führen. Faktorzertifikate bergen wiederum das Risiko, in Seitwärtsphasen durch den täglichen Anpassungsmechanismus an Wert zu verlieren.

Der nächste wichtige Termin ist das Strategy Update von RENK am 8. Dezember in London. Dort will Vorstandschef Alexander Sagel die weitere Ausrichtung der Gruppe vorstellen. Bei Rheinmetall bleibt die Beauftragung des Arminius-Projekts ein entscheidender Datenpunkt. Bei HENSOLDT richtet sich der Blick auf den Auftragsbestand zum Jahresende, für den der Konzern rund 11,2 Milliarden Euro in Aussicht stellt.

Fazit: Klarer Favorit unter den Rüstungswerten

Unterm Strich bietet die HENSOLDT-Aktie derzeit die interessanteste Ausgangslage für eine kurzfristige Long-Spekulation. Der starke Auftragseingang, der Rekordauftragsbestand und die angehobene Jahresprognose sprechen für eine positive Geschäftsentwicklung. Zusätzliche Kursfantasie liefern die ambitionierten Wachstumsziele bis 2035. Allerdings sind die Erwartungen an den Rüstungselektronikspezialisten inzwischen hoch, sodass weitere Kursgewinne davon abhängen dürften, ob das Unternehmen seine Ziele auch operativ erreichen kann. Rheinmetall bleibt wegen der erneuten Prognosesenkung vorerst mit größeren Unsicherheiten behaftet, während RENK zunächst zeigen muss, dass sich der hohe Auftragsbestand in stärkeres Umsatzwachstum übersetzen lässt. HENSOLDT ist damit der aussichtsreichste Kandidat im Vergleich. Ein Einstieg sollte allerdings eine Stabilisierung der Aktie voraussetzen. Bei Hebelprodukten bleibt angesichts der hohen Kursschwankungen ein konsequentes Risikomanagement unerlässlich.

Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.at

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