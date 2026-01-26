Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
26.01.2026 06:00:21
Rheinmetall in talks over Starlink-style service for German army
Tank producer negotiating with satellite company OHB over bid for slice of country's €35bn military space budget
Analysen zu Rheinmetall AG
|21.01.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 871,50
|2,32%