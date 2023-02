Rheinmetall kooperiert mit Lockheed Martin und Northrop Grumman bei Kampfjets

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall hat eine Kooperation mit den US-Unternehmen Lockheed Martin und Northrop Grumman im Zusammenhang mit F-35-Kampfjets geschlossen. Dabei gehe es um die Produktion von Rumpfmittelteilen, teilte Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mit. Die Zusammenarbeit würde die Einrichtung einer integrierten Montagelinie für F-35 Rumpfmittelteile in Deutschland beinhalten und damit den Anteil der europäischen Industrie am F-35-Programm weiter ausbauen, hieß es. Dazu sei eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen worden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Kooperation mit Lockheed Martin und Northrop Grumman bei dem Programm unterstreiche die sicherheitspolitische Bedeutung von Rheinmetall und bringe wesentliche Fähigkeiten nach Deutschland, erklärte das Unternehmen./nas/jha/