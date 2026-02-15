Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

15.02.2026 07:29:56

Rheinmetall liebt Wind und Sonne: "Die europäischen Treibstoffvorräte reichen für drei Monate Krieg"

Europa hat etwa 60 Raffinerien. "Das ist das Rückgrat unserer Treibstoffversorgung", sagt Rheinmetall-Managerin Shena Britzen im "Klima-Labor" von ntv. "Kraftstoffe sind der Mittelpunkt der Verteidigungsbereitschaft. Und die größte Flanke: Strategie ist für Amateure. Profis sprechen über Logistik."Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Rheinmetall AG

