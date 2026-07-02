Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Order erhalten 02.07.2026 13:33:00

Rheinmetall liefert Hightech-Abwehrsysteme - neuer Auftrag sorgt für Rückenwind bei der Aktie und zieht andere Titel mit

Rheinmetall liefert Hightech-Abwehrsysteme - neuer Auftrag sorgt für Rückenwind bei der Aktie und zieht andere Titel mit

Rheinmetall hat einen Auftrag über vier Skynex-Flugabwehrsysteme von einem internationalen Kunden erhalten. Die Aktie reagiert.

Rheinmetall hat im zweiten Quartal 2026 einen Erstauftrag im Wert von mehreren hundert Millionen Euro zur Lieferung von vier Skynex-Flugabwehrsystemen erhalten, die laut Mitteilung effektiv gegen unbemannte Flugsysteme (Drohnen), Raketen, Artillerie und Mörser (C-RAM) eingesetzt werden können. Der Auftraggeber sei ein internationaler Kunde, teilte der Rüstungskonzern mit.

Im Zentrum der Vereinbarung stehe die Lieferung von vier kompletten Skynex-Flugabwehrsystemen. Die Gesamtlaufzeit des Auftrags erstreckt sich über 39 Monate, wobei die erste Skynex-Batterie 21 Monate nach Vertragsunterzeichnung an den Kunden übergeben werden soll. Die verbleibenden drei Systeme sollen anschließend sukzessive im Abstand von jeweils sechs Monaten geliefert werden.

Neben den eigentlichen Abwehrsystemen umfasse das Auftragspaket auch die Lieferung von Lkw, Munition sowie ein umfangreiches Integrated Logistic Support (ILS)-Paket. Letzteres soll durch spezialisierte Schulungen, Ersatzteile und Werkzeuge die dauerhafte Einsatzbereitschaft gewährleisten.

Die Rolle des Hauptauftragnehmers für das Projekt übernimmt laut Mitteilung Rheinmetall Italia, welche von weiteren Konzerntöchtern wie Rheinmetall Air Defence, Rheinmetall MAN Military Vehicles und Rheinmetall Waffe Munition (Schweiz) unterstützt wird.

Mit dem Vertrag erweitere Rheinmetall seinen Kundenkreis und festige seine führende Rolle bei zukunftsweisenden Nahbereichs-Flugabwehrtechnologien.

Auch andere Rüstungswerte gefragt

Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 3,69 Prozent auf 1.089,40 Euro. Auch andere Rüstungstitel legen am Donnerstag zu: An der Euronext geht es für Euronext NV zeitweise um 5,01 Prozent auf 14,14 Euro aufwärts. Mit Damit liegen die Titel aber immer noch 44 Prozent unter dem Preis vom Börsengang im Januar. Das Kursziel des JPMorgan-Experten David Perry liegt immer noch bei 34 Euro.

Auch HENSOLDT-Titel legen auf XETRA 5,53 Prozent auf 74,82 Euro zu, für RENK geht es 4,29 Prozent auf 46,95 Euro nach oben, TKMS gewinnen 3,65 Prozent auf 79,50 Euro

. Unterdessen lässt der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS seine Börsenpläne überraschend ruhen. Vor dem Hintergrund der Marktschwankungen werde der Börsengang erst unter besseren Marktbedingungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass die Eigentümer Probleme hätten, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen. Zu Beginn des Jahres war laut "FT" sogar noch eine Bewertung von 18 bis 20 Milliarden Euro im Gespräch./

Dow Jones und dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall-Aktie: Warburg Research vergibt Bewertung mit Buy

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
25.06.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
25.06.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
25.06.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
24.06.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 091,00 3,41% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:04 Rohstoffe im 2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
12:29 Kryptowährungen im 2. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
11:28 Juni 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.07.26 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.07.26 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Ausverkauf bei Chipwerten
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag fester. Der deutsche Leitindex tendiert ebenfalls höher. Die Märkte in Asien präsentierten sich erneut uneins.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen