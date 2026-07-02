Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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02.07.2026 13:33:00
Rheinmetall liefert Hightech-Abwehrsysteme - neuer Auftrag sorgt für Rückenwind bei der Aktie und zieht andere Titel mit
Im Zentrum der Vereinbarung stehe die Lieferung von vier kompletten Skynex-Flugabwehrsystemen. Die Gesamtlaufzeit des Auftrags erstreckt sich über 39 Monate, wobei die erste Skynex-Batterie 21 Monate nach Vertragsunterzeichnung an den Kunden übergeben werden soll. Die verbleibenden drei Systeme sollen anschließend sukzessive im Abstand von jeweils sechs Monaten geliefert werden.
Neben den eigentlichen Abwehrsystemen umfasse das Auftragspaket auch die Lieferung von Lkw, Munition sowie ein umfangreiches Integrated Logistic Support (ILS)-Paket. Letzteres soll durch spezialisierte Schulungen, Ersatzteile und Werkzeuge die dauerhafte Einsatzbereitschaft gewährleisten.
Die Rolle des Hauptauftragnehmers für das Projekt übernimmt laut Mitteilung Rheinmetall Italia, welche von weiteren Konzerntöchtern wie Rheinmetall Air Defence, Rheinmetall MAN Military Vehicles und Rheinmetall Waffe Munition (Schweiz) unterstützt wird.
Mit dem Vertrag erweitere Rheinmetall seinen Kundenkreis und festige seine führende Rolle bei zukunftsweisenden Nahbereichs-Flugabwehrtechnologien.
Auch andere Rüstungswerte gefragt
Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 3,69 Prozent auf 1.089,40 Euro. Auch andere Rüstungstitel legen am Donnerstag zu: An der Euronext geht es für Euronext NV zeitweise um 5,01 Prozent auf 14,14 Euro aufwärts. Mit Damit liegen die Titel aber immer noch 44 Prozent unter dem Preis vom Börsengang im Januar. Das Kursziel des JPMorgan-Experten David Perry liegt immer noch bei 34 Euro.
Auch HENSOLDT-Titel legen auf XETRA 5,53 Prozent auf 74,82 Euro zu, für RENK geht es 4,29 Prozent auf 46,95 Euro nach oben, TKMS gewinnen 3,65 Prozent auf 79,50 Euro
. Unterdessen lässt der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS seine Börsenpläne überraschend ruhen. Vor dem Hintergrund der Marktschwankungen werde der Börsengang erst unter besseren Marktbedingungen fortgesetzt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte die "Financial Times" berichtet, dass die Eigentümer Probleme hätten, Investoren von der geplanten Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu überzeugen. Zu Beginn des Jahres war laut "FT" sogar noch eine Bewertung von 18 bis 20 Milliarden Euro im Gespräch./
Dow Jones und dpa-AFX
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