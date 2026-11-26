Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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26.11.2026 16:31:00
Rheinmetall-Mitarbeiter in Kuwait durch Drohnenangriff getötet
In Kuwait sind zwei Italiener getötet worden. Aus Rom heißt es, sie seien Mitarbeiter des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall gewesen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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