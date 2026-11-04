Rheinmetall muss Jahresziele wegen Projektverzögerungen senken

Das operative Geschäft von Rheinmetall entwickelt sich besser als erwartet, doch die Jahresziele geraten trotzdem unter Druck.

Rheinmetall kann seinen Ausblick für den Umsatz und die operative Marge trotz eines starken dritten Quartals nicht halten. Der Rüstungskonzern begründete die Prognosesenkung mit wahrscheinlichen Verzögerungen bei der Beauftragung für das Boxer-Projekt "Arminius" und bei Losabnahmen für Artilleriemunition.

Rheinmetall rechnet nun mit einem Umsatz von 13,2 Milliarden Euro. Bisher hatte der Konzern 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die operative Marge soll rund 18,5 Prozent erreichen, nachdem zuvor etwa 19 Prozent angepeilt worden waren.

Verzögerungen bei Boxer-Projekt und Artilleriemunition

Beim Projekt Arminius sei in diesem Jahr nicht mehr mit dem entsprechenden Auftragseingang zu rechnen. Deshalb müssten auch damit verbundene Anzahlungen und Umsatzbeiträge in das kommende Jahr verschoben werden. Im Geschäft mit Artilleriemunition zeichnen sich zudem Verzögerungen bei den Abnahmen ab.

Starkes drittes Quartal trotz gesenkter Prognose

Operativ entwickelte sich das dritte Quartal deutlich besser: Rheinmetall steigerte den Umsatz um knapp ein Drittel auf 3,15 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um 62 Prozent auf 553 Millionen Euro zu. Die operative Marge verbesserte sich damit von 14,8 auf 17,5 Prozent und übertraf die Analystenerwartung von 16,3 Prozent deutlich.

Der Auftragseingang belief sich auf 2,89 Milliarden Euro und lag damit auf leicht niedrigerem Niveau. Der freie Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahreswert von minus 168 Millionen auf minus 82 Millionen Euro. Im Gesamtjahr soll er positiv ausfallen.

RBC sieht Belastung für Anlegerstimmung, bleibt aber optimistisch

Die Prognosesenkung sorgt auch bei Analysten für Gesprächsstoff. Die kanadische Bank RBC bestätigte ihre Einstufung für die Rheinmetall-Aktie nach den vorläufigen Quartalszahlen und der gekürzten Jahresprognose mit "Outperform". Das Kursziel liegt weiterhin bei 1.600 Euro.

Analyst Colin Moody zufolge liegt das neue Jahresziel für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) nun 8 Prozent unter der Konsensschätzung. Das sei zunächst eine Belastung für die Anlegerstimmung. Angesichts des Bewertungsabschlags von gut 50 Prozent gegenüber der Branche könnte die negative Entwicklung allerdings bereits im Aktienkurs berücksichtigt sein. Moody geht weiterhin davon aus, dass Rheinmetall von der Wiederaufrüstung in Europa profitieren wird.

Die vollständigen Ergebnisse will Rheinmetall am Donnerstagmorgen veröffentlichen. Auf Tradegate verliert die Rheinmetall-Aktie rund vier Prozent.

Dow Jones und dpa-AFX