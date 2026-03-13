Rheinmetall öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rheinmetall hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,52 Prozent zurück. Hier wurden 2,42 Milliarden EUR gegenüber 3,48 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 17,41 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,38 Milliarden EUR geschätzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,73 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 16,51 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 9,94 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,75 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,89 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 26,24 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 10,11 Milliarden EUR belaufen.

