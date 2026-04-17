Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 15:01:40

Rheinmetall plant Satelliten-Testzentrum in Norwegen

DOW JONES--Rheinmetall plant ein Satelliten-Testzentrum in Norwegen. Wie Rheinmetall mitteilte, wurde eine entsprechende Absichtserklärung mit der norwegischen Stadt Andoy unterzeichnet. Geplant sei eine integrierte Prozessanlage, die Rheinmetall Integrated Process Facility (RhIPF), im Praerien Business Park in Andenes. Die geplante Anlage soll als Satelliten-Testzentrum dienen und einen wesentlichen Beitrag zum wachsenden Cluster der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie auf der norwegischen Insel Andoya leisten.

Das Projekt steht laut Mitteilung unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung der Rheinmetall AG. Rheinmetall behält die Exklusivrechte an einem ausgewiesenen Gebiet in Andoy.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
15.04.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
15.04.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07.04.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.04.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 502,00 0,23% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen