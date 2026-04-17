Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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17.04.2026 15:01:40
Rheinmetall plant Satelliten-Testzentrum in Norwegen
DOW JONES--Rheinmetall plant ein Satelliten-Testzentrum in Norwegen. Wie Rheinmetall mitteilte, wurde eine entsprechende Absichtserklärung mit der norwegischen Stadt Andoy unterzeichnet. Geplant sei eine integrierte Prozessanlage, die Rheinmetall Integrated Process Facility (RhIPF), im Praerien Business Park in Andenes. Die geplante Anlage soll als Satelliten-Testzentrum dienen und einen wesentlichen Beitrag zum wachsenden Cluster der Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie auf der norwegischen Insel Andoya leisten.
Das Projekt steht laut Mitteilung unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung der Rheinmetall AG. Rheinmetall behält die Exklusivrechte an einem ausgewiesenen Gebiet in Andoy.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/uxd/sha
(END) Dow Jones Newswires
April 17, 2026 09:02 ET (13:02 GMT)
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