Rheinmetall platziert Wandelanleihen im Volumen von 1 Mrd Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rheinmetall AG hat zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen mit jeweils einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen Euro platziert. Fällig werden die Papiere am 7. Februar 2028 und am 7. Februar 2030, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Die Wandelanleihen können in neue oder bestehende Rheinmetall-Aktien gewandelt werden. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf den Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen.

Der Bruttoerlös von 1 Milliarde Euro dient vor allem der Finanzierung eines wesentlichen Teils der im November angekündigten Akquisition von Expal Systems.

Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Kupon von 1,875 Prozent bzw 2,250 Prozent versehen. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt 309,90 Euro, was einer Wandlungsprämie von 45 Prozent entspricht.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten.

January 31, 2023 12:24 ET (17:24 GMT)