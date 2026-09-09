Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Gewinnmitnahmen 09.09.2026 17:54:09

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT: Rüstunsgaktien schwächeln nach kleiner Erholung schon wieder

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT: Rüstunsgaktien schwächeln nach kleiner Erholung schon wieder

Kursgewinne deutscher Rüstungsaktien vom Vortag haben Anleger am Mittwoch schon wieder für Verkäufe genutzt.

Die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT hatten am Dienstag noch gewonnen, bei Rheinmetall waren es bis zu 3,8 Prozent. Am Mittwoch gaben sie nun ähnlich deutlich wieder nach.

Via XETRA fielen Rheinmetall um 3,75 Prozent auf 1.012,40 Euro, RENK um 3,06 Prozent auf 42,81 Euro und HENSOLDT um 3,53 Prozent auf 78,62 Euro.

Im Handel wurde darauf verwiesen, dass die Aktien trotz der jüngsten Verluste noch immer hoch bewertet seien. Rheinmetall sind seit Jahresbeginn größter Verlierer im DAX mit minus fast 35 Prozent. RENK-Aktien haben im laufenden Börsenjahr fast ein Fünftel eingebüßt. HENSOLDT sind eine Ausnahme mit einem Plus von 9 Prozent.

Der erdrutschartige Sieg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt berge "längerfristig politische Risiken für die deutschen Verteidigungsausgaben", schrieb Analyst Jens-Peter Rieck von mwb Research zu Rheinmetall. Mit einer bundesweiten Zustimmungsquote der AfD von rund 28 Prozent könne ihr Einfluss auf die Verteidigungsausgaben tendenziell zunehmen.

/bek/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com

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