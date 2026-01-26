Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Joint Venture 26.01.2026 15:01:00

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB arbeiten wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammen - OHB +24%

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB arbeiten wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammen - OHB +24%

Der Satellitenhersteller OHB hat Kooperationsgespräche mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall bestätigt.

Dabei gehe es "um eine Zusammenarbeit für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand", teilten die Bremer am Montagnachmittag mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatten die Financial Times (FT) und das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die beiden Unternehmen sprächen über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr. Es soll sich dabei um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" handeln. Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden.

Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. .

So reagieren die Aktien des Rüstungssektors

Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 1.809,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 2,56 Prozent auf 57,93 Euro, HENSOLDT geben um 2,28 Prozent auf 85,55 Euro nach und TKMS sinken um 0,65 Prozent auf 99,15 Euro. Die OHB-Aktie springt um 24,28 Prozent auf 215,00 Euro hoch.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Moody‘s mit Rating-Upgrade für die RENK-Aktie: Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Fokus

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten