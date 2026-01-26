Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Joint Venture
|
26.01.2026 15:01:00
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB arbeiten wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammen - OHB +24%
Dabei gehe es "um eine Zusammenarbeit für die Beteiligung an möglichen Vergabeverfahren der öffentlichen Hand", teilten die Bremer am Montagnachmittag mit ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Zuvor hatten die Financial Times (FT) und das Handelsblatt unter Berufung auf informierte Personen berichtet, die beiden Unternehmen sprächen über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr. Es soll sich dabei um die Satellitenkonstellation "SATCOMBw Stufe 4" handeln. Mit mindestens hundert Satelliten sollen bis 2029 Panzer, Schiffe oder Soldaten miteinander vernetzt werden.
Der Auftragswert könnte laut FT bei bis zu 10 Milliarden Euro liegen. Die Ausschreibung für das Bundeswehr-Projekt könne schon im Februar erfolgen und auch Airbus könnte sich bewerben, berichtete das Handelsblatt. .
So reagieren die Aktien des Rüstungssektors
Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 1.809,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 2,56 Prozent auf 57,93 Euro, HENSOLDT geben um 2,28 Prozent auf 85,55 Euro nach und TKMS sinken um 0,65 Prozent auf 99,15 Euro. Die OHB-Aktie springt um 24,28 Prozent auf 215,00 Euro hoch.
DOW JONES
Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
