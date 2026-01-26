Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
26.01.2026 09:20:40
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB wollen wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammenarbeiten
Das geplante Joint Venture würde sich um einen milliardenschweren Auftrag zur Schaffung eines sicheren, militärtauglichen Satellitenkommunikationsnetzes in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) für die Bundeswehr bewerben.
Das Bremer Unternehmen OHB und das Bundesverteidigungsministerium sowie die Bundeswehrbeschaffungsbehörde lehnten eine Stellungnahme ab. Rheinmetall war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
So reagieren die Aktien des Rüstungssektors
Auf XETRA legt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 1.838,50 Euro zu. RENK fallen daneben um 0,59 Prozent auf 59,10 Euro, HENSOLDT geben um 0,17 Prozent auf 87,40 Euro ab und TKMS ziehen um 1,30 Prozent auf 101,10 Euro an. Die OHB-Aktie springt um 8,09 Prozent auf 187,00 Euro hoch.
DOW JONES
