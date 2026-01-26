Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB wollen wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammenarbeiten

Der Rüstungskonzern Rheinmetall spricht laut einem Zeitungsbericht mit dem Satellitenhersteller OHB über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr.

Das Projekt soll mit dem Starlink-Netzwerk von Elon Musks Unternehmen SpaceX vergleichbar sein. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium, berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen.

Das geplante Joint Venture würde sich um einen milliardenschweren Auftrag zur Schaffung eines sicheren, militärtauglichen Satellitenkommunikationsnetzes in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) für die Bundeswehr bewerben.

Das Bremer Unternehmen OHB und das Bundesverteidigungsministerium sowie die Bundeswehrbeschaffungsbehörde lehnten eine Stellungnahme ab. Rheinmetall war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

So reagieren die Aktien des Rüstungssektors

Auf XETRA legt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,46 Prozent auf 1.838,50 Euro zu. RENK fallen daneben um 0,59 Prozent auf 59,10 Euro, HENSOLDT geben um 0,17 Prozent auf 87,40 Euro ab und TKMS ziehen um 1,30 Prozent auf 101,10 Euro an. Die OHB-Aktie springt um 8,09 Prozent auf 187,00 Euro hoch.

DOW JONES