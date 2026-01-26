Rheinmetall Aktie
|Joint Venture
|
26.01.2026 11:45:40
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB wollen wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammenarbeiten - OHB +30%
Das geplante Joint Venture würde sich um einen milliardenschweren Auftrag zur Schaffung eines sicheren, militärtauglichen Satellitenkommunikationsnetzes in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) für die Bundeswehr bewerben.
Das Bremer Unternehmen OHB und das Bundesverteidigungsministerium sowie die Bundeswehrbeschaffungsbehörde lehnten eine Stellungnahme ab. Rheinmetall war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
So reagieren die Aktien des Rüstungssektors
Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,64 Prozent auf 1.800,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 3,11 Prozent auf 57,60 Euro, HENSOLDT geben um 3,43 Prozent auf 84,55 Euro nach und TKMS sinken um 0,55 Prozent auf 99,25 Euro. Die OHB-Aktie springt um 30,06 Prozent auf 225,00 Euro hoch.
DOW JONES
Analysen zu Rheinmetall AG
|21.01.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|OHB SE
|227,00
|32,75%
|Rheinmetall AG
|1 810,50
|-1,01%
