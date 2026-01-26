Rheinmetall Aktie

Joint Venture 26.01.2026 11:45:40

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB wollen wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammenarbeiten - OHB +30%

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Blickpunkt: Rheinmetall und OHB wollen wohl für Bundeswehr-"Starlink" zusammenarbeiten - OHB +30%

Der Rüstungskonzern Rheinmetall spricht laut einem Zeitungsbericht mit dem Satellitenhersteller OHB über eine gemeinsame Bewerbung für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr.

Das Projekt soll mit dem Starlink-Netzwerk von Elon Musks Unternehmen SpaceX vergleichbar sein. Die Gespräche seien in einem frühen Stadium, berichtet die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen.

Das geplante Joint Venture würde sich um einen milliardenschweren Auftrag zur Schaffung eines sicheren, militärtauglichen Satellitenkommunikationsnetzes in der erdnahen Umlaufbahn (LEO) für die Bundeswehr bewerben.

Das Bremer Unternehmen OHB und das Bundesverteidigungsministerium sowie die Bundeswehrbeschaffungsbehörde lehnten eine Stellungnahme ab. Rheinmetall war kurzfristig nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

So reagieren die Aktien des Rüstungssektors

Auf XETRA gibt die Rheinmetall-Aktie zeitweise 1,64 Prozent auf 1.800,00 Euro ab. RENK fallen daneben um 3,11 Prozent auf 57,60 Euro, HENSOLDT geben um 3,43 Prozent auf 84,55 Euro nach und TKMS sinken um 0,55 Prozent auf 99,25 Euro. Die OHB-Aktie springt um 30,06 Prozent auf 225,00 Euro hoch.

Moody‘s mit Rating-Upgrade für die RENK-Aktie: Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS im Fokus

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

21.01.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
15.01.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
