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Branchen im Fokus 30.03.2026 10:23:00

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Seitwärtstrend - Gründe für die Zurückhaltung

Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS im Seitwärtstrend - Gründe für die Zurückhaltung

Nach den starken Kursbewegungen der vergangenen Monate zeigen sich deutsche Rüstungsaktien aktuell kaum verändert. Anleger warten auf neue Impulse - und bleiben vorerst zurückhaltend.

• Rüstungsaktien aktuell ohne klare Richtung
• Gewinnmitnahmen und Konsolidierung prägen das Bild
• Fehlende Nachrichten bremsen neue Kursimpulse

Die Kursbewegungen der großen deutschen Rüstungswerte präsentieren sich am Montag im XETRA-Handel auffallend ruhig. Branchenprimus Rheinmetall zeigt sich zeitweise 0,29 Prozent tiefer bei 1.375,50 Euro, für RENK geht es daneben 0,55 Prozent auf 46,75 Euro nach unten, HENSOLDT zeigt sich auf Vortagesniveau bei 67,10 Euro und TKMS-Titel zeigen sich 0,55 Prozent tiefer bei 72,30 Euro.

Nach den volatilen Wochen des ersten Quartals scheint der Sektor vorerst in eine Phase der Konsolidierung überzugehen. Mehrere Faktoren tragen dazu bei, dass die Kurse derzeit eher seitwärts tendieren und keine größeren Ausschläge verzeichnen.

Anleger verdauen breite Kurseinbrüche

Ein wesentlicher Grund für die aktuelle Ruhepause ist die Verfassung der Aktien. Insbesondere bei Rheinmetall hatte sich bereits Ende der vergangenen Woche ein Trendbruch angekündigt, auf Monatssicht hat der Anteilsschein mehr als 15 Prozent an Wert verloren. Am Montag scheint der Markt diese Verluste erst einmal zu verdauen. Die Anleger halten sich zurück, um zu beobachten, ob sich die Kurse auf dem aktuellen Niveau stabilisieren können oder ob weitere Abgaben drohen. Auch die Aktie von HENSOLDT hat Kursrückgänge in ähnlicher Höhe zu verbuchen, während RENK-Aktien in diesem Monat rund 20 Prozent an Wert verloren haben und TKMS-Titel sogar um 25 Prozent abgesackt sind.

Nachrichtenflaute vs. volle Auftragsbücher

Ein weiterer Aspekt für die abwartende Haltung auf Anlegerseite ist das Fehlen neuer, kursrelevanter Impulse. Die Rüstungsbranche hat in den letzten Monaten massiv von der geopolitischen Lage und den daraus resultierenden Großaufträgen profitiert. Da die Auftragsbücher von Unternehmen wie TKMS und RENK auf Rekordniveau liegen, sind viele positive Erwartungen bereits in den aktuellen Kursen eingepreist. Ohne die Ankündigung neuer Milliardenaufträge oder bahnbrechender politischer Entscheidungen fehlt der kurzfristige Treibstoff für weitere Kurssteigerungen.

Abwartende Haltung vor dem Monatsende

Zudem spielt der Zeitpunkt eine Rolle, denn der Monat März neigt sich dem Ende zu. Einige institutionelle Investoren haben ihre Portfolios bereits für das Quartalsende glattgestellt oder nehmen nur noch minimale Anpassungen vor. Solange keine neuen makroökonomischen Daten oder geopolitischen Eskalationen die Szenerie verändern, dürfte die abwartende Haltung am Markt dominieren.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

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