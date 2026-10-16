TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie
WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001
|Sektor dreht ins Plus
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16.10.2026 14:12:02
Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS legen zu: Diese Faktoren treiben die Rüstungswerte
- Mehrere Impulse stützen Rüstungsaktien
- Morgan Stanley erwartet eine saisonale Sektorrally
- Das treibt die Rally bei Aktien von Rheinmetall, RENK und Co.
Die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS legen am Freitag via XETRA teils deutlich zu. Während Rheinmetall zeitweise um 5,36 Prozent auf 1.081 Euro steigt, verteuern sich RENK-Titel um 3,80 Prozent auf 37,58 Euro. HENSOLDT gewinnt 6,25 Prozent auf 88,10 Euro und auch TKMS steigt um 4,10 Prozent auf 83,80 Euro.
Eine einzelne Unternehmensnachricht als Auslöser ist am Freitag nicht erkennbar. Vielmehr treffen ein freundlicheres Gesamtmarktumfeld und eine optimistische Branchenstudie vom Wochenbeginn aufeinander, die den zuvor stark gebeutelten Sektor wieder ins Blickfeld der Anleger rücken.
Was die Aktien von Rheinmetall, RENK und Co. stützt
Bereits zu Wochenbeginn profitieren deutsche Rüstungswerte von Aussagen der US-Bank Morgan Stanley. Die Analysten schätzen die Aussichten für den Sektor dpa-AFX zufolge optimistischer ein. Die Bank rechnet zum Jahresende mit mehr Aufträgen aus den Haushalten. Das könne zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele für 2027 stärken, hieß es. Für Anleger ist die These relevant, weil sie den Blick weg von langfristigen Unsicherheiten und hin zu konkret anstehenden Vergaben lenkt.
Zusätzlich rückte zum Wochenbeginn die Sicherheitslage an der Ostflanke in den Blick. Wie Dow Jones Newswires berichtet, stellte der oberste Militärkommandeur der Nato am Montag einen neuen Militärplan vor, der einen möglichen russischen Angriff mit einer Mischung aus Feuerkraft, autonomen Systemen und Sensoren vereiteln soll. Vorgesehen ist demnach eine umfassende autonome Zone, in der Drohnen und Bodenroboter einen Angriff ohne große Verluste unter den Verbündeten abwehren könnten. Wladimir Putin solle beim Blick auf die Verteidigung der Nato zu dem Schluss kommen: „Heute nicht“, zitiert die Agentur US-Militärbeamte. Erfahrene Offizielle mahnten zugleich, die Bewährungsprobe liege darin, die Mittel für die vollständige Umsetzung bereitzustellen. Genau diese Finanzierungsfrage ist für Anbieter von Sensorik, Drohnen und Munition entscheidend.
Was Anleger daraus schließen können
Für Anleger bleibt der Rüstungssektor damit ein Spannungsfeld aus politischen Impulsen und wirtschaftlicher Umsetzung. Erwartete Auftragsvergaben und steigende Verteidigungsausgaben könnten die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS weiter stützen. Entscheidend wird jedoch sein, in welchem Umfang die angekündigten Investitionen tatsächlich finanziert und in konkrete Aufträge umgewandelt werden. Nach den teils kräftigen Kursbewegungen sollten Anleger zudem mögliche Rückschläge einkalkulieren, falls die Erwartungen an neue Bestellungen oder das Tempo der Auftragsvergabe enttäuscht werden.
Bettina Schneider, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at
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