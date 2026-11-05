Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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05.11.2026 08:35:23
Rheinmetall shares fall 17% as it cuts sales forecast after deal delay
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