Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
09.01.2026 09:42:40
Rheinmetall soll Puma-Ausbildungssimulatoren an Bundeswehr liefern
DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr den Auftrag zur Lieferung von neun hochmodernen Puma-Ausbildungssimulatoren bekommen. Vom Gesamtvolumen von 119,5 Millionen Euro für die Ausbildungsgeräte Schieß- und Gefechtsausbildung entfallen 118,5 Millionen auf Rheinmetall, wie der Rüstungskonzern mitteilte. Die ersten Geräte sollen ab Mitte 2027 ausgeliefert werden.
