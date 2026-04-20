Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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20.04.2026 18:19:00

Rheinmetall-Tochter Blohm+Voss baut Überwasserdrohnen

Moderne Kriegsführung ist ohne unbemannte Systeme nicht mehr denkbar. Die Rheinmetall-Tochter Blohm+Voss startet mit der Serienfertigung einer Überwasserdrohne.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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