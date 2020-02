Rheinmetall-Tochter erhält Pumpen-Aufträge von US-Autobauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rheinmetall-Tochter Pierburg Pump Technology US liefert Pumpen für Pkw-Benzinmotoren an einen namentlich nicht genannten US-Automobilhersteller. Es handele sich dabei um Nachfolgeaufträge im Wert von 140 Millionen Euro, teilte Rheinmetall mit. Der Kunde habe zum einen Tandempumpen und zum anderen variable Ölpumpen in Auftrag gegeben. Beide werden in Celaya, Mexiko, hergestellt.

