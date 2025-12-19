Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
19.12.2025 12:17:39
Rheinmetall und KNDS erhalten Auftrag für 200 Schützenpanzer von Bundeswehr
DOW JONES--Rheinmetall und KNDS Deutschland haben einen Auftrag für 200 Schützenpanzer von der Bundeswehr erhalten. Der Auftragswert liegt bei rund 4,2 Milliarden Euro, wie der Düsseldorfer DAX-Konzern mitteilte. Davon entfallen 2,1 Milliarden auf KNDS und 2,1 Milliarden Euro auf die Rheinmetall-Tochter Rheinmetall Landsysteme GmbH. Die ersten Fahrzeuge sollen Mitte 2028 ausgeliefert werden.
Anfang 2023 hatte die Bundeswehr bereits einen Rahmenvertrag zur Lieferung des Schützenpanzers Puma unterzeichnet und gleichzeitig die ersten 50 Exemplare bestellt. Dieser Vertrag wurde nun erweitert.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/kla/mgo
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 06:18 ET (11:18 GMT)
