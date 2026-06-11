Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Joint Venture gegründet
|
11.06.2026 21:15:36
Rheinmetall und OHB setzen auf Zusammenarbeit - Aktien steigen
Das Unternehmen will für ein Satellitenprojekt der Bundeswehr die Gesamtverantwortung von der Entwicklung und Integration über die Lieferung bis hin zum Betrieb, einschließlich IT-Sicherheit und Cyber Operation Center übernehmen, hieß es. Das System soll Soldaten, Fahrzeuge, Plattformen und Drohnen vernetzen und Sprache, Daten und Echtzeitinformationen über alle Führungsebenen sicher übertragen.
Die neue Kooperation belege, dass Bremen sich immer weiter zur Schaltzentrale der See- und Weltraumverteidigung entwickele, sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte zur Eintragung ins Bremer Handelsregister. Die Entscheidung stärke die Rolle der Stadt als Technologiestandort im Nordwesten. Sie schaffe neue und sichere viele hundert Arbeitsplätze an der Weser, sagte der SPD-Politiker.
Bund seit November mit Weltraumsicherheitsstrategie
Anfang des Jahres hatten das "Handelsblatt" und die "Financial Times" unter Berufung auf mit dem Vorgang betraute Personen geschrieben, dass OHB sich zusammen mit Rheinmetall um das bislang größte Satellitenprojekt der Bundeswehr bewerben wolle. Der Auftragswert soll sich demzufolge auf bis zu zehn Milliarden Euro belaufen.
Im November hatte die Bundesregierung ihre erste Weltraumsicherheitsstrategie vorgestellt - mit dem Ziel, Deutschland "glaubwürdig abschreckungs- und verteidigungsfähig aufzustellen". Im Zentrum steht dabei der Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik. Bis 2030 will allein das Bundesministerium der Verteidigung 35 Milliarden Euro für Raumfahrt und Weltraumsicherheit aus seinem Etat zur Verfügung stellen.
Die Rheinmetall-Aktie notierte via XETRA letztlich 1,9 Prozent höher bei 1.220,00 Euro. Für die Papiere von OHB geht es unterdessen um 10,76 Prozent nach oben auf 406,50 Euro.
/bch/DP/men
BREMEN/DÜSSELDORF (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
11.06.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
11.06.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.at)
|
11.06.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 stärker (finanzen.at)
|
11.06.26
|Gewinne in Frankfurt: DAX stärker (finanzen.at)
|
11.06.26
|DAX aktuell: DAX schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
11.06.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
11.06.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)