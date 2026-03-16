Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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16.03.2026 16:41:00
Rheinmetall und TankE wollen Ladebordsteine in die Städte bringen
Rheinmetall und TankE wollen gemeinsam die Ladeinfrastruktur in Städten und Gemeinden ausbauen. Der Strom soll aus dem Bordstein kommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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