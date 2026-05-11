Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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11.05.2026 11:09:00

Rheinmetall und Telekom: Unternehmen arbeiten an Abwehrschirm gegen Drohnen

Seit dem Ukrainekrieg sind Drohnen die Waffen der Stunde. Die Bedrohung durch die selbst fliegenden Bomben bedroht auch Deutschland. Für die Abwehr sollen auch zwei deutsche Firmen sorgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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