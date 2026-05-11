Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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11.05.2026 11:09:00
Rheinmetall und Telekom: Unternehmen arbeiten an Abwehrschirm gegen Drohnen
Seit dem Ukrainekrieg sind Drohnen die Waffen der Stunde. Die Bedrohung durch die selbst fliegenden Bomben bedroht auch Deutschland. Für die Abwehr sollen auch zwei deutsche Firmen sorgen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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