Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
04.05.2026 20:28:38
Rheinmetall verfehlt Umsatzerwartung - Jahresprognose bestätigt
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im ersten Quartal die Markterwartungen nur teilweise erfüllt. Der Umsatz sei im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal um 7,7 Prozent auf 1,938 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Damit sei die Markterwartung von 2,3 Milliarden Euro nicht erreicht worden. Das operative Ergebnis legte um 17 Prozent auf 224 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent, was auf dem Niveau der Markterwartung liege. Die Geschäftsziele für 2026 bekräftigte Rheinmetall.
Die Rheinmetall-Aktie verlor im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt 1,4 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss./he/edh
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