Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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03.06.2026 18:14:00
Rheinmetall verkauft Autozuliefergeschäft - mehr Panzer, weniger Pkw
Einen Teil seines Geschäfts machte der Düsseldorfer Rüstungskonzern bisher als Kfz-Zulieferer. Bis zum Ende des Jahres will er den Geschäftszweig veräußern – weil sich das Waffengeschäft mehr lohnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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