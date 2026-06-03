Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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03.06.2026 18:14:00
Rheinmetall verkauft Autozuliefergeschäft
Einen Teil seines Geschäfts machte der Düsseldorfer Rüstungskonzern bisher als Kfz-Zulieferer. Bis zum Ende des Jahres will er den Geschäftszweig veräußern – weil sich das Waffengeschäft mehr lohnt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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