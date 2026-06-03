Rheinmetall verkauft restliche zivile Geschäfte - Künftig reiner Rüstungskonzern

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall verkauft wie angekündigt seine restlichen Aktivitäten mit der Autozulieferung und der Energiewirtschaft. Mit der Industriegruppe Aequita aus München sei ein Kaufvertrag über vorläufig 350 Millionen Euro unterzeichnet worden, teilte der DAX-Konzern am Mittwoch in Düsseldorf mit. Das Geschäft soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Die Sparte mit den zivilen Geschäften des Konzerns hatte im vergangenen Jahr rund 2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Für den nicht fortgeführten Geschäftsbereich sei eine weitere Wertminderung von 200 Millionen Euro zu verbuchen, hieß es. Das Geschäft steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung von Behörden.

Bereits 2023 und 2024 hatte Rheinmetall sein Geschäft mit Kolben verkauft. Im Dezember vergangenen Jahres kündigte das Unternehmen die Veräußerung des restlichen Geschäfts mit der Automobilindustrie und für die Energiewirtschaft an. Ursprünglich hatten die Düsseldorfer den Verkauf für das erste Quartal dieses Jahres angepeilt. Die schlechte Lage in der Autobranche habe sich auf die Verkaufsumstände und den Preis ausgewirkt, hieß es./men/he