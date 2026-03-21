Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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21.03.2026 12:10:00
Rheinmetall will Fregatten für Marine bauen
Der Bau neuer Fregatten für die Marine kommt nicht voran. Nun will Rheinmetall den Auftrag übernehmen. Es geht um ein Volumen von zehn Milliarden Euro.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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