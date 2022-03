Rheinmetall will Italien-Geschäft ausbauen - Beteiligung möglich

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall könnte das bestehende Geschäft in Italien auch angesichts großer Rüstungsaufträge in dem Land mit einer Beteiligung an einem Partner ausbauen. "Es gibt in Italien ein großes Programm (Infantry Fighting Vehicle), an dem wir Interesse gezeigt haben", sagte Rheinmetall-CEO Armin Papperger. Grundsätzlich sei der Düsseldorfer Konzern auch an einer "minoritären Beteiligung" an der italienischen Industrie interessiert. "Es gibt aber noch keine Verhandlungen", ergänzte der Manager.

In den Medien wurde in den vergangenen Tagen die zum Leonardo-Konzern gehörende Oto Melara genannt, an der Rheinmetall Interesse haben könnte.

Das Budget für den Schützenpanzer-Auftrag der italienischen Regierung bezifferte Papperger auf rund 2,2 Milliarden Euro. Rheinmetall beschäftigt in Italien etwa 1.200 Mitarbeiter. "Italien ist daher quasi ein Heimmarkt", ergänzte der Manager.

March 17, 2022 06:59 ET (10:59 GMT)