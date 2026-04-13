Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
13.04.2026 09:43:39
Rheinmetall will Raketensysteme mit Destinus produzieren
DOW JONES--Rheinmetall will den erwarteten erhöhten Bedarf an raketenbasieren Angriffs- und Abfangsystemen zusammen mit dem niederländischen Rüstungsunternehmen Destinus decken. Ziel sei es, die Lücke zwischen den Anforderungen Europas sowie der Ukraine und den Möglichkeiten der europäischen Verteidigungsindustrie zu schließen, "und zwar in großem Maßstab und im industriellen Tempo", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.
Dazu soll in der zweiten Jahreshälfte ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, das Marschflugkörper und ballistische Raketenartillerie herstellt, vermarktet und liefert. Rheinmetall wird den Angaben zufolge 51 Prozent und Destinus 49 Prozent der Anteile an dem Joint Venture Rheinmetall Destinus Strike Systems halten. Rheinmetall bringt seine Expertise im Management von Großprogrammen ein, Destinus seine Technologie und das Systemdesign.
Der wachsende Bedarf in der Beschaffung bedeute kurzfristig eine Marktchance im Bereich von Hunderten von Millionen Euro und langfristig ein Potenzial im niedrigen Milliardenbereich, heißt es in der Mitteilung weiter.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 13, 2026 03:43 ET (07:43 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
15.04.26
|Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.04.26
|Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
15.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|15.04.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 511,80
|-0,36%