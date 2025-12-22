|
22.12.2025 15:50:00
Rheinmetall Wins Order For RCH155 Wheeled Howitzer, Stock Gains
(RTTNews) - Rheinmetall AG (RNMBF) and KNDS Germany's joint venture Artec GmbH has secured an order from the German Armed Forces to supply Remote Controlled Howitzer 155 mm or RCH155 wheeled howitzer.
On December 19, the company received the order for the first 84 RCH155 wheeled howitzers, along with associated training equipment, service and logistical support, bringing the total value of the order at approximately 1.2 billion euros.
The company plans to begin deliveries in 2027, which are scheduled for completion in 2029.
Rheinmetall's stock is moving up 3.69 percent, to $1,856.00 on the OTC Markets.
