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02.09.2026 06:31:29
Rhelion Life Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Rhelion Life Sciences ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Rhelion Life Sciences die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 85,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,3 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,2 Millionen CAD.
Redaktion finanzen.at
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